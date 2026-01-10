Serie A, dopo 75 minuti si sblocca la Roma: battuto 2-0 il Sassuolo
Vince 2-0 la Roma una partita che stava diventando sempre più complicata per i giallorossi. Il Sassuolo fino al 75' ha messo in serie difficoltà la sqaudra allenata da Gasperini che ha rischiato anche di passare in svantaggio. Al 76' però, grazie ad un morbidissimo assist fornito da Mati Soulè, Manu Konè ha colpito di testa insaccando a rete e portando di fatto in vantaggio i suoi. Passano pochissimi minuti, solo 3, e arriva anche il raddoppio: dopo una bellissima azione manovrata Sulè deposita la palla in rete e chiude la partita. Roma che vincendo sale a quota 39 punti, superando il Napoli e raggiungendo il Milan che, entrambe, hanno però due partite in meno
TABELLINO
ROMA - UDINESE 2-0
76' Manu Konè
79' Mathias Soluè
