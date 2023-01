Serie A e tv, dopo JP Morgan arriva anche l'offerta di Goldman Sachs

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Serie A sta pensando a un canale tv della Lega che possa aiutare a far tornare in auge la popolarità del calcio italiano in giro per il mondo. Nei giorni scorsi si era parlato di una possibile offerta dal valore di un miliardo di JP Morgan. Oggi La Stampa afferma che oltre a questa ne sarebbe arrivata un'altra dellom stesso valore da Goldman Sachs. Un'occasione ghiotta e remunerativa per il nostro campionato.