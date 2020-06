Serie A, evitare i furbetti e ridurre i tempi per i test: la FIGC vuole centralizzare i controlli

La FIGC continua a studiare il modo di centralizzare i controlli e dunque i test e i tamponi per l'intera Serie A, per evitare i furbetti e ridurre ulteriormente rischi e tempi d'attesa. L'ente terzo che potrebbe accollarsi la gestione è la SynLab nata nel 2016 e con diversi punti di prelievo in tutta Italia. Ovviamente la speranza è che presto possa arrivare un test salivare che in pochi minuti possa dare l'esito di positività o negatività, visto che con quello, molti problemi legati soprattutto ai tempi, verrebbero risolti. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.