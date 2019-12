Serie A femminile, il programma della 10^ giornata: domani alle 12 Verona-Milan

Si chiude nel weekend il 2019 della Serie A femminile che poi darà a tutti appuntamento fra un mese (l’11 gennaio). Un torneo che si appresta ad incoronare la Juventus come “Campione d’Inverno” visto il solco scavato nei confronti delle inseguitrici: +6 sulla Fiorentina, +7 sulla Roma e +8 su un Milan che ha però da recuperare la sfida contro la Pink Bari (in programma a fine gennaio). Un torneo che inoltre ha due squadre come Tavagnacco e Orobica che hanno già un piede in Serie B e che solo con un vero e proprio miracolo sportivo possono sperare di mantenere la categoria anche nella prossima stagione.

Tornando all’ultima giornata di questo 2019 la capolista Juventus in casa ospiterà la Pink Bari in una gara più che abbordabile sulla carta nonostante le pugliesi in Coppa Italia abbiamo tenuto testa alla Roma arrendendosi solo ai supplementari. Sempre alle 12:00 del sabato andrà in scena la sfida fra il Milan e l’Hellas Verona con le prime galvanizzate dal 4-1 inflitto all’Inter nel derby di Coppa e le seconde che vorranno rifarsi dopo il passo falso infrasettimanale contro il San Marino. Nel pomeriggio invece sarà la Roma a scendere in campo contro il fanalino di coda Orobica.

Il big match di domenica sarà invece quello fra la Fiorentina e l’Inter. Le viola scenderanno in campo sapendo i risultati delle avversarie dirette e con l’obiettivo di restare agganciate al treno di testa e possibilmente a quel secondo posto che vale l’Europa. Le nerazzurre invece sono alla ricerca di riscatto dopo tre sconfitte - fra campionato e Coppa – di fila.

Chiudono il quadro della giornata le sfide Empoli-Sassuolo e Florentia San Gimignano- Tavagnacco con le due squadre neroverdi impegnate in una sfida a distanza per il quinto posto, il primo alle spalle delle big.

10^ Giornata

Sabato 14/12

Juventus-Pink Bari – 12:00

Hellas Verona-Milan -12:00

Empoli-Sassuolo – 14:30

Florentia SG-Tavagnacco -14:30

Roma-Orobica -14:30

Domenica 15/12

Fiorentina-Inter 12:30

Classifica: Juventus 25, Fiorentina 19, Roma 18, Milan* 17, Sassuolo 13, Florentia SG 13, Inter 11, Empoli 11, Hellas Verona 11, Pink Bari* 8, Tavagnacco 2, Orobica 1.

* Una gara in meno

Classifica marcatrici: Cristiana Girelli (Juventus) 10, Maegan Kelly (Florentia SG) 6, Tatiana Bonetti (Fiorentina) 6, Benedetta Glionna (Hellas Verona) 5, Daniela Sabatino (Sassuolo) 5, Dominka Conc (Milan) 4, Melania Martinovic (Florentia SG) 4, Martina Rosucci (Fiorentina) 4.