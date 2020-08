Serie A Femminile, l'Inter cade ancora: poker del Sassuolo. Roma batte Pink Bari

Terminate qualche istante fa le prime due partite di Serie A Femminile in programma quest'oggi. Larga vittoria del Sassuolo, che si è imposto 1-4 in casa dell'Inter, mentre la Roma ha avuto maggior fortuna tra le mura amiche, riuscendo a regolare per 2-0 la Pink Bari. Con questi tre punti le vincitrici odierne proseguono appaiate a quota 4, un punto in più rispetto al club pugliese. Ancora ferme a zero le nerazzurre.

Inter - Sassuolo 1-4

9' Tomaselli (S); 37' e 50' Pirrone (S); 63' Moller (I); 91' Dubcova (S)

Roma - Pink Bari 2-0

69' rig. Andressa; 88' Lazaro