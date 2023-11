Serie A Femminile, si è giocata l'8^ giornata: risultati e classifica

Si sta formando un terzetto alla guida della Serie A Femminile con la Roma che continua nel suo percorso netto, con il Sassuolo arriva l'ottava vittoria di fila, inseguita da Juventus e Fiorentina: le bianconere vincono ancora una volta il Derby d'Italia con un 5-0 sull'Inter che non ammette repliche, mentre le viola hanno la meglio sull'ottimo Como di questo avvio di stagione grazie al 3-0 casalingo.

Continua il momento di difficoltà del Milan che non va oltre il pari in casa contro la Sampdoria pur essendo passato in vantaggio dopo pochi minuti. Le rossonere sono a -4 dal quinto posto che vale l'accesso alla Poule Scudetto. In coda vittoria fondamentale per il Pomigiano nel derby campano contro un Napoli che resta ancora fermo a zero punti: decide un rigore in pieno recupero di Rabot. Questi risultati, marcatrici e classifica:

Serie A, 8ª giornata

Sabato 18 novembre

Fiorentina-Como 3-0

48’ rig. Boquete, 75’ Longo, 78’ Kajan

Milan-Sampdoria 1-1

7’ Asllani (M), 70’ rig. Taty (S)

Domenica 19 novembre

Sassuolo-Roma 0-2

15’ Giugliano, 53’ Kumagai

Juventus-Inter 5-0

2’ Caruso, 5’ Grosso, 52’, 60’ Thomas, 79’ rig. Girelli

Pomigliano-Napoli 2-1

27’ Martinez (P), 47’ Giacobbo (N), 90’+5’ rig. Rabot (P)

LA CLASSIFICA

Roma 24, Juventus 21, Fiorentina 19, Como 13, Inter 13, Milan 9, Sampdoria 7, Sassuolo 5, Pomigliano 4, Napoli 0.

Classifica marcatrici: Girelli (Juventus) 5, Viens (Roma) 5, Beerensteyn (Juventus) 5, Giugliano (Roma) 3, Caruso (Juventus), Catena (Fiorentina) 3, Giacinti (Roma) 3, Boquete (Fiorentina) 3, Martinez (Pomigliano) 3, Asllani (Milan) 3, Grosso (Juventus) 3, Kumagari (Roma) 3, Linari (Roma) 3, Taty (Sampdoria) 3, Thomas (Juventus) 3