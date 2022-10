Serie A, finiscono in parità Lazio-Udinese e Spezia-Cremonese

MilanNews.it

Finiscono entrambe in parità le gare valide per la decima giornata che si sono giocate quest'oggi alle ore 15.00. Allo Stadio Olimpico, Lazio e Udinese non sono andate oltre lo 0-0 mentre al Picco Spezia e Cremonese hanno guadagnato entrambe un punto grazie al 2-2 finale. Per i liguri a segno Nzola e Holm, per i lombardi invece Dessers e Pickel.