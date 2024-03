Serie A, Genoa e Frosinone non si fanno male: 1-1 al Ferraris

Al ritorno dalla sosta Genoa e Frosinone non si fanno male e, al Ferraris di Genova, si spartiscono la posta in palio in una delle due gare delle 15 di questo sabato di Pasqua, pareggiando per 1-1. Un risultato che è molto più vantaggioso per i padroni di casa allenati da mister Gilardino che a quota 35 punti ora sono più vicini alla salvezza. Il Frosinone, al contrario, rimane terzultimo in classifica e non riesce più a trovare la via della vittoria.

I gol sono arrivati entrambi nel primo tempo. A portare avanti il Grifone ci ha pensato il solito Albert Gudmundsson, sempre più trascinatore dei genoani, che come sempre è stato glaciale dal dischetto. Il pareggio è arrivato quasi immediato per i ciociari con la rete del talento arrivato dal Real Madrid Reinier. Buona prestazione per il centrocampista scuola Milan Brescianini.