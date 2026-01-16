Serie A, già stasera si gioca il 21° turno: sfida tra nerazzurre. Il programma

Serie A, già stasera si gioca il 21° turno: sfida tra nerazzurre. Il programmaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:10News
di Antonello Gioia

Si riporta di seguito il programma della 21esima giornata di Serie A:

16/01/2026 Venerdì 20.45 Pisa-Atalanta DAZN/SKY
17/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Inter DAZN
17/01/2026 Sabato 18.00 Napoli-Sassuolo DAZN
17/01/2026 Sabato 20.45 Cagliari-Juventus DAZN/SKY
18/01/2026 Domenica 12.30 Parma-Genoa DAZN
18/01/2026 Domenica 15.00 Bologna-Fiorentina DAZN
18/01/2026 Domenica 18.00 Torino-Roma DAZN/SKY
18/01/2026 Domenica 20.45 Milan-Lecce DAZN
19/01/2026 Lunedì 18.30 Cremonese-Verona DAZN
19/01/2026 Lunedì 20.45 Lazio-Como DAZN
 