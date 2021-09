Serie A, i match in programma oggi: l'Inter ospita il Bologna, trasferta campana per l'Atalanta

Sono tre i match validi per la quarta giornata della Serie A TIM in programma oggi. Alle 15 il Genoa ospiterà la Fiorentina, reduce dall'ottimo successo esterno con l'Atalanta. Alle 18 invece l'Inter, dopo il ko subito contro il Real Madrid in Champions League, se la vedrà a San Siro contro il Bologna. Infine alle 20.45 la neopromossa Salernitana, ancora a quota zero, sarà di scena contro l'Atalanta.