Serie A, il CorSera titola: "Alta tensione tra Lega e Sky: i soldi o scatta l’ingiunzione"

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così stamattina: "Alta tensione tra Lega e Sky: i soldi o scatta l’ingiunzione". Ieri il Consiglio di Lega ha deliberato di procedere oggi con il decreto ingiuntivo nei confronti di Sky, che non ha versato l'ultima rata dei diritti tv e punta ad ottenere uno scorso per la prossima annata. Per quanto riguarda invece Dazn e Img, anche loro non hanno pagato l'ultima rata, ma si sono limitati a chiedere una dilazione. Se nei prossimi giorni non ci sarà una schiarita nelle trattative tra le parti, allora si andrà anche con loro in tribunale.