Serie A - Il Napoli pareggia a Cagliari, il Milan è primo in solitaria

E' terminata da pochi istanti la sfida tra Cagliari e Napoli, uno dei due posticipi della 26° giornata. La gara, terminata 1-1, ha visto il Cagliari andare in vantaggio con Gaston Pereiero per poi essere raggiunto dal Napoli con la rete nel finale di Osimhen. Con questo pareggio, la squadra di Spalletti sale a quota 54 punti restando al terzo posto, agganciando l'Inter (una partita in meno) e lasciando il Milan al primo posto (56 punti). Questa la classifica completa:

Milan 56 (26 gare disputate)

Inter 54 (25)

Napoli 54 (26)

Juventus 47 (26)

Atalanta 44 (25)

Lazio 43 (26)

Fiorentina 42 (25)

Roma 41 (26)

Verona 37 (26)

Torino 33 (25)

Sassuolo 33 (26)

Empoli 31 (26)

Bologna 28 (24)

Spezia 26 (25)

Sampdoria 26 (26)

Udinese 25 (24)

Venezia 22 (25)

Cagliari 22 (25)

Genoa 16 (26)

Salernitana 14 (24)