Sono tre gli incontri validi per la nona giornata di Serie A TIM in programma quest'oggi. Alle 15 si partirà dall'Arechi di Salerno con Salernitana-Empoli mentre alle 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia il Sassuolo ospiterà il Venezia. Chiuderà infine il programma la sfida delle 20.45 in programma al Dall'Ara fra Bologna e Milan.