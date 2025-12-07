Serie A, il programma odierno. Chiude Napoli-Juventus

© foto di Federico De Luca 2025
News
di Manuel Del Vecchio

Questo il programma della 14esima giornata di Serie A. Il Milan sarà ospite del Torino la sera dell'8 dicembre.

DOMENICA 7 DICEMBRE
Cremonese-Lecce 12.30
Cagliari-Roma 15.00
Lazio-Bologna 18.00
Napoli-Juventus 20.45

LUNEDÌ 8 DICEMBRE
Pisa-Parma 15.00
Udinese-Genoa 18.00
Torino-Milan 20.45 DAZN/SKY