Serie A in Australia, Simonelli: "Capiamo i tifosi di Milan e Como ma dovremmo essere orgogliosi"

Nella giornata di lunedì l'Assemblea di Serie A si è tenuta in via eccezionale a Lissone. Al termine delle riunioni, che hanno visto anche la nomina di Giorgio Chiellini come consigliere federale, il presidente di Lega Serie A Ezio Simonelli si è concesso alle domande dei giornalisti presenti in sede di conferenza stampa. Tra i diversi temi toccati, inevitabile anche la domanda sulla gara tra Milan e Como che si potrebbe e dovrebbe giocare in Australia nel mese di febbraio. Domanda e risposta raccolte dai colleghi di TMW.

Novità sul fronte Milan-Como a Perth?

"Lo stato delle cose lo conoscete, siamo in attesa della risposta della confederazione asiatica. La Lega aspetta, non sta agendo. Quanto alla paternità io dico sempre che, quando si prendono delle scelte, sono scelte di tutti: non starei a dire chi ha la primigenitura, è una scelta presa in assemblea. Capiamo i tifosi, che per quelli di Milan e Como sarà non piacevolissimo non avere la possibilità di vedere dal vivo questo match. Però è anche vero che, come tifosi del calcio, dovremmo essere orgogliosi di avere la Lega italiana come prima Lega calcistica mondiale a giocare all'estero. Se avverrà, ne parleranno tutti i media mondiali"