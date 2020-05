Serie A in stile Bundesliga: Sky ipotizza la trasmissione in chiaro delle prime 2 giornate

Secondo quanto riporta 'Il Giornale', Sky Italia starebbe valutando l'ipotesi di replicare l'idea di Sky Deutschland: trasmsttere la diretta gol delle prime due giornate in chiaro. Le sfide della domenica sera, in particolare sarebbero trasmesse su TV8, il suo canale del digitale terrestre.Ci sarà bisogno, tuttavia, di un decreto del governo visto che la materia dei diritti tv è regolata dalla legge Melandri che prevede solo trasmissione in criptato.