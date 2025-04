Serie A, Inter-Cagliari 3-1: Bisseck scaccia i fantasmi dopo il gol di Piccoli

vedi letture

Il primo tempo tra Inter e Cagliari è nerazzurro a senso unico, dall’inizio alla fine, nonostante i tentativi dei sardi, disposti a specchio, di schermare il giro palla dei padroni di casa. Al 13’ passa Arnautovic: Calhanoglu scucchiaia, Carlos Augusto col petto smorza per l’inserimento del centravanti, che non lascia possibilità di rete a Caprile. È ancora l’austriaco il grande protagonista del raddoppio: filtrante geniale per Lautaro, che a tu per tu con il portiere isolano non sbaglia. Nel mezzo, un brivido lungo la schiena del Meazza perché Sommer non esce e Piccoli arriva alla conclusione: il portiere si rifa chiudendogli la porta. Nel finale, una rovesciata di Lautaro dà solo un sussulto.

Piccoli fantasmi e ci pensa Bisseck. A inizio secondo tempo l’Inter rivede subito i fantasmi delle gare con Udinese e Parma. Piccoli, dimenticato da tutti, incorna su cross di Augello: nulla da fare per Sommer, 2-1. A scacciarli ci pensa Yann Bisseck, che a sua volta stacca più in alto di tutti sul corner di Calhangolu - arrivato dopo un’occasione costruita da Barella per Dimarco - e ristabilisce le distanze nel giro di pochi minuti, firmando il 3-1. È la rete della tranquillità, anche se Inzaghi nei minuti successivi perde Zalewski per un problema fisico. Il Cagliari ci prova, sempre con Piccoli, ma sbatte su un gran salvataggio su De Vrij, mentre Bisseck sfiora la doppietta personale: il finale è da risultato in cassaforte.