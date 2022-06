Serie A, Inter: ufficiale il rinnovo di Inzaghi fino al 2024

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Ora è ufficiale, Simone Inzaghi ha rinnovato il suo contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2024. Lo ha annunciato lo stesso club nerazzurro in un video pubblicato sul proprio account Twitter in cui compare il tecnico insieme al presidente Steven Zhang, che annuncia il nuovo contratto per l'allenatore interista. "FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell'allenatore Simone Inzaghi. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurri fino al 2024", ha spiegato il club poi in una nota pubblicata sul sito. (ANSA).