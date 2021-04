Serie A, Kessie a quota 10 gol dopo 30 giornate: eguagliato Kaká

Nel finale di primo tempo di Parma-Milan Franck Kessie ha trovato la rete del momentaneo 0-2 con una rasoiata precisa nel cuore dell'area di rigore che non ha lasciato scampo a Sepe. L'ivoriano raggiunge così quota 10 gol in Serie A, diventando il primo centrocampista del Milan in doppia cifra di reti in una singola stagione dopo le prime 30 partite di Serie A da Kaká nel 2008/09.