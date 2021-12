Serie A, Kjaer si è fermato a 11 presenze: i minuti giocati

La stagione di Simon Kjaer si è interrotta improvvisamente e bruscamente nei minuti iniziali di Genoa-Milan, gara poi vinta dai rossoneri per 3-0. Il centrale danese ha messo a referto undici presenze in questo campionato, per un totale di 806 minuti giocati. Un vero peccato, per la squadra e per lo stesso giocatore, costretto a operarsi per risolvere il problema al ginocchio rimediato a Marassi. Simon dovrà lavorare parecchio per tornare in campo.