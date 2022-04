Serie A, l'Inter cala il tris alla Roma: a San Siro finisce 3-1

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter batte nettamente la Roma per 3-1 in casa e torna per una notte prima in classifica in attesa della risposta del Milan. I nerazzurri hanno dominato la partita contro i giallorossi di Mourinho e hanno dato l'ennesimo messaggio al campionato anche in vista delle ultime cinque sfide che la vedranno affrontare squadre decisamente meno forti rispetto a quella romanista.