Serie A, la classifica aggiornata: colpo Bologna a Bergamo, consolidato il quarto posto

vedi letture

Vittoria del Bologna nella sfida contro l'Atalanta che era anche il confronto tra il maestro Gasperini e l'allievo Thiago Motta. Quest'ultimo sembrerebbe aver imparato al meglio le lezioni del Gasp, visto come la sua squadra ha saputo imporsi sul campo della Dea e confermarsi in maniera sempre più robusta come quarta forza del campionato italiano. I rossoblù si riportano a +4 sulla Roma quinta, l'Atalanta perde la posizione in questo weekend e rimane sesta, a -5 dagli emiliani.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 69*

Juventus 57*

Milan 56

Bologna 51

Roma 47

Atalanta 46

Fiorentina 42

Lazio 40

Napoli 40*

Torino 37

Monza 36

Genoa 33*

Lecce 25

Empoli 25

Udinese 24

Frosinone 24

Hellas Verona 23

Cagliari 23

Sassuolo 20

Salernitana 14

* una partita in meno