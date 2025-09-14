Serie A, la classifica aggiornata dopo Atalanta-Lecce 4-1 e Pisa-Udinese 0-1

di Enrico Ferrazzi

Oggi alle 15 si sono giocate altre due partite valide per la terza giornata di Serie A. Ecco i risultati: 

ATALANTA-LECCE 4-1: 37' Scalvini (A), 51' De Ketelaere (A), 70' Zalewski (A), 74' De Ketelaere (A), 82' N'Dri (L)

PISA-UDINESE 0-1: 14' Bravo (U)

Questa la classifica aggiornata della Serie A

Napoli 9 punti (3 partite giocate)
Juventus 9 (3)
Udinese 7 (3)
Cremonese 6 (2)
Roma 6 (3)
Atalanta 5 (3)
Cagliari 4 (3)
Torino 4 (3)
Lazio 3 (2)
Milan 3 (2)
Como 3 (2)
Bologna 3 (2)
Inter 3 (3)
Fiorentina 2 (3)
Pisa 1 (3)
Genoa 1 (2)
Lecce 1 (3)
Verona 1 (2)
Parma 1 (3)
Sassuolo 0 (2)