Serie A, la classifica aggiornata dopo Bologna-Verona: Emiliani in piena zona Champions

Primo match della 26esima giornata: Bologna e Verona aprono al Dall'Ara il turno di Serie A che vedrà, in ottica rossonera, l'importantissimo scontro in zona Champions tra il Milan e l'Atalanta, in programma domenica sera a San Siro. A proposito di zona Champions, il Bologna di Thiago Motta rimane attaccato al sogno, battendo il Verona 2-0 grazie al gol di Fabbian nel primo tempo e quello di Freuler nel secondo.

Gli emiliani salgono provvisoriamente al quarto posto con 48 punti, in attesa dello scontro tra Milan e Atalanta, ma anche della partita che i nerazzurri dovranno recuperare contro la capolista Inter. Ecco la classifica di Serie A dopo il match del venerdì:

Inter 63 punti (24 partite giocate)

Juventus 54 (25)

Milan 52 (25)

Bologna 48 (26)

Atalanta 45 (24)

Roma 41 (25)

Lazio 40 (25)

Fiorentina 38 (25)

Napoli 36 (24)

Torino 36 (25)

Monza 33 (25)

Genoa 30 (25)

Lecce 24 (25)

Udinese 23 (25)

Frosinone 23 (25)

Empoli 22 (25)

Sassuolo 20 (24)

Hellas Verona 20 (26)

Cagliari 19 (25)

Salernitana 13 (25)