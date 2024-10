Serie A, la classifica aggiornata dopo i risultati del pomeriggio

Napoli, Fiorentina ed Atalanta vincono in trasferta e non perdono terreno dopo i risultati positivi di Milan e Juventus di ieri. Questa la classifica aggiornata di Serie A dopo i risultati della domenica pomeriggio, in attesa di Cagliari-Torino e Roma-Inter.

Napoli 19

Juventus 16

Milan 14

Inter 14*

Fiorentina 13

Atalanta 13

Lazio 13

Udinese 13

Torino 11*

Roma 10*

Empoli 10

Verona 9*

Bologna 9

Como 9

Parma 7

Cagliari 6*

Genoa 6

Lecce 5

Monza 4*

Venezia 4

* una partita in meno