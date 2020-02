Serie A, la classifica aggiornata dopo il derby: Milan ottavo

L'Inter vince il derby in rimonta ed aggancia nuovamente la Juventus in testa alla classifica. 4-2 il punteggio finale in favore dei nerazzurri, con la squadra di Conte, sotto 2-0 al termine del primo tempo, capace di ribaltare la gara nella ripresa. Il Milan resta fermo a quota 32, ancora in zona Europa League, ma con tante squadre intorno pronte a lottare per lo stesso obiettivo

Juventus 54

Inter 54

Lazio 53

Atalanta 42

Roma 39

Verona 34

Bologna 33

Milan 32

Cagliari 32

Parma 32

Napoli 30

Sassuolo 29

Torino 27

Fiorentina 25

Udinese 25

Sampdoria 23

Lecce 22

Genoa 19

Brescia 15

SPAL 15