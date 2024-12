Serie A, la classifica aggiornata: il Genoa agguanta l'Empoli, Monza sempre più ultimo

Il successo conquistato in casa dell'Empoli consente al Genoa di agganciare proprio i toscani, come pure Roma e Torino, a quota 19 punti in classifica. Una lunghezza dietro il Parma, che battendo all'ultimo il Monza sale a 18 scavalcando momentaneamente il Lecce.

L'avvicendamento in panchina da Nesta a Bocchetti non cambia il destino dei brianzoli: il Monza chiuderà ultimo anche la diciottesima giornata del campionato di Serie A.

Questa la classifica di Serie A aggiornata:

Atalanta 40

Napoli 38

Inter 37*

Lazio 34

Fiorentina 31*

Juventus 31

Bologna 28*

Milan 26*

Udinese 23

Roma 19

Empoli 19**

Genoa 19**

Torino 19

Parma 18**

Lecce 16

Como 15

Verona 15

Cagliari 14

Venezia 13

Monza 10**

* una partita in meno

** una partita in più