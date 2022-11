Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli scappa momentaneamente a +11

MilanNews.it

Nonostante qualche apprensione nel finale, il Napolivince ancora e lancia la volata per l'ultima giornata prima dei Mondiali. Grazie al 3-2 sull'Udinese, la cui ultima vittoria in campionato rimane datata 3 ottobre, la formazione di Spalletti allunga ulteriormente sulle inseguitrici: momentaneo +11 su Lazio e Milan. Non male, considerato i duelli fra le inseguitrici: i biancocelesti domani sfideranno la Juventus, mentre Atalanta-Inter sarà l'altro big match di giornata. E pure il Milan, in casa con la Fiorentina, non ha certo un impegno semplice.

Napoli 41*

Lazio 30

Milan 30

Juventus 28

Inter 27

Atalanta 27

Roma 26

Udinese 24*

Torino 20

Fiorentina 19

Salernitana 17

Empoli 17*

Sassuolo 16

Bologna 16

Monza 13

Lecce 12

Spezia 10

Cremonese 7*

Sampdoria 6

Hellas Verona 5

*Una partita in più