Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli tenta la volata scudetto bloccando la Juventus

Il Napoli è squadra. In occasione del gol del pareggio di Anguissa, Matteo Politano si è rivolto alla panchina di Antonio Conte dicendo: "Siamo fortissimi". Ed effettivamente è così, anche perché nell'arco di 7 giorni la formazione partenopea ha battuto prima l'Atalanta e poi la Juventus, in entrambi i casi in rimonta, dimostrando di avere forza e carattere per lottare fino all'ultimo per lo scudetto.

Dall'altro lato c'è invece la Juventus, che non è riuscita a confermare l'ottima prestazione di settimana scorsa contro il Milan. Anzi, il Diavolo da questa sconfitta potrebbe in qualche modo giovarne accorciando dal quarto posto, a patto che però domani si batta il Parma.

SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

La classifica di Serie A aggiornata

Napoli 53 (22 gare giocate)

Inter 47 (20)

Atalanta 46 (22)

Lazio 39 (21)

Juventus 37 (22)

Fiorentina 33 (20)

Bologna 33 (20)

Milan 31 (20)

Roma 27 (21)

Udinese 26 (21)

Torino 26 (22)

Genoa 23 (21)

Como 22 (22)

Cagliari 21 (22)

Empoli 20 (21)

Parma 20 (21)

Lecce 20 (21)

Verona 19 (21)

Venezia 15 (21)

Monza 13 (21)