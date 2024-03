Serie A, la classifica aggiornata: il Toro scavalca il Monza. Genoa, punto salvezza

vedi letture

Due gare in programma alle ore 15 in questo sabato pasquale. Nella gara tra Torino e Monza, appaiate in classifica, ha avuto la meglio la squadra granata che ha vinto 1-0 grazie a un rigore di Sanabria. Così i piemontesi hanno superato proprio i brianzoli e si sono portati a un punto solo dal Napoli settimo in classifica. Scontro salvezza al Ferraris tra Genoa e Frosinone che hanno pareggiato 1-1. Il grifone sale a 35 punti e guadagna un punto verso la salvezza, fissata a 40 punti. Il Frosinone muove la sua classifica ma rimane terzultimo.

SERIE A, LA CLASSIFIC AGGIORNATA

Inter 76

Milan 62

Juventus 59

Bologna 54

Roma 51

Atalanta 50*

Napoli 45

Torino 44

Fiorentina 43*

Lazio 43

Monza 42

Genoa 35

Lecce 28

Udinese 27

Verona 26

Cagliari 26

Empoli 25

Frosinone 25

Sassuolo 23

Salernitana 14

*Una partita in meno