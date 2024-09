Serie A, la classifica aggiornata: Juve e Napoli lasciano il Toro in testa

Il primo big match del quinto turno di Serie A, quello tra Juventus e Napoli, non regala lo spettacolo che ci si aspettava. La partita a Torino finisce sul punteggio di 0-0, il terzo consecutivo per i bianconeri di Motta. Alla luce di questo risultato il Torino sorride perché si potrà godere una seconda notte da capolista; sorride anche l'Udinese che domani potrebbe ritornare in testa. I partenopei agganciano i friulani al secondo posto e conservano il punto di margine sulla Juve.

SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Torino 11*

Udinese 10

Napoli 10*

Juventus 9*

Empoli 9*

Inter 8

Lazio 7

Hellas Verona 6*

Atalanta 6

Milan 5

Genoa 5*

Parma 4

Lecce 4

Venezia 4*

Fiorentina 3

Roma 3

Bologna 3

Monza 3

Cagliari 2*

Como 2

*una partita in più