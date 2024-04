Serie A, la classifica aggiornata: Juventus a -5 dal Milan, Torino ai piedi dell'Europa

Il pareggio nel derby della Mole ha permesso a Juventus e Torino di smuovere per quel poco le rispettive classifiche, anche se alla fine il punto che le due squadre piemontesi si sono divise serve veramente a poco.

La formazione di Massimiliano Allegri rischia infatti di vedersi risicare ulteriori punti dal Bologna, che questa sera ospita il Monza in casa, con la possibilità di allontanarsi ancora di più dal secondo posto, in attesa domani del Milan. Stesso discorso va fatto per i granata di Ivan Juric che, okay la non sconfitta, ma con questo punto poco riescono ad alimentare il sogno Europa, che comunque rimane lì.

SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 82

Milan 68

Juventus 63*

Bologna 58

Roma 55

Atalanta 50

Lazio 49*

Napoli 48

Torino 45*

Fiorentina 43

Monza 42

Genoa 38

Lecce 32*

Cagliari 30

Udinese 28

Empoli 28*

Hellas Verona 27

Frosinone 26

Sassuolo 25

Salernitana 15*

* una gara in più