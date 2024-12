Serie A, la classifica aggiornata: l'Atalanta torna in testa

Partita poco adatta ai deboli di cuore quella tra Atalanta ed Empoli, andata in scena alle 18.00. La Dea ha la meglio sui toscani per 3-2, segnando il gol da 3 punti con De Ketelaere (che aveva segnato anche il momentaneo 1-1). a 4 minuti dalla fine. In classifica controsorpasso dei bergamaschi sul Napoli in vetta, mentre la squadra di D'Aversa - già a pari punti col Torino - viene agganciata anche dalla Roma.

Venerdì 20 dicembre

ore 20:45

Verona-Milan 0-1

Sabato 21 dicembre

ore 15

Torino-Bologna 0-2

ore 18

Genoa-Napoli 1-2

ore 20:45

Lecce-Lazio 1-2

Domenica 22 dicembre

ore 12:30

Roma-Parma 5-0

ore 15

Venezia-Cagliari 2-1

ore 18

Atalanta-Empoli [DAZN, Sky] 3-2

ore 20:45

Monza-Juventus [DAZN]

Lunedì 23 dicembre

ore 18:30

Fiorentina-Udinese [DAZN]

ore 20:45

Inter-Como [DAZN, Sky]

Ecco di seguito la classifica di Serie A aggiornata

Atalanta 40

Napoli 38

Inter 34**

Lazio 34

Fiorentina 31**

Juventus 28*

Bologna 28*

Milan 26*

Udinese 20*

Roma 19

Empoli 19

Torino 19

Genoa 16

Lecce 16

Parma 15

Como 15*

Verona 15

Cagliari 14

Venezia 13

Monza 10*

*una partita in meno

**due partite in meno