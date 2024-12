Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter aggancia l'Atalanta in vetta a parità di partite

L'Inter archivia la pratica Cagliari con un netto 3-0, maturato interamente nel secondo tempo, e chiude il 2024 con una vittoria. E con il momentaneo primo posto in classifica. Grazie a questi tre punti i nerazzurri scavalcano il Napoli e agganciano l'Atalanta in vetta a quota 40, in attesa delle gare di partenopei e orobici. Il Cagliari resta a 14, in piena zona retrocessione, e viene contestato.

Questa la classifica di Serie A aggiornata:

Atalanta 40

Inter 40

Napoli 38

Lazio 34

Fiorentina 31*

Juventus 31

Bologna 28*

Milan 26*

Udinese 23

Roma 19

Empoli 19**

Genoa 19**

Torino 19

Parma 18**

Lecce 16

Como 15

Verona 15

Cagliari 14**

Venezia 13

Monza 10**

* una partita in meno

** una partita in più