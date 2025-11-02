Serie A, la classifica aggiornata: la Juventus raggiunge Milan ed Inter
MilanNews.it
Questa la classifica aggiornata dopo le gare del sabato di Serie A. Solo un pareggio tra Napoli e Como, la Juve di Spalletti vince a Cremona e aggancia Milan ed Inter.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Napoli 22*
Roma 21
Milan 18
Inter 18
Juventus 18*
Como 17*
Bologna 15
Udinese 15*
Cremonese 14*
Atalanta 13*
Sassuolo 13
Torino 12
Lazio 12
Cagliari 9
Parma 7
Lecce 6
Verona 5
Pisa 5
Fiorentina 4
Genoa 3
* Una partita in più
Pubblicità
News
Milan-Roma, l'anno scorso finì 1-1: l'esonero di Fonseca e lo scandalo del rigore non concesso su Reijnders
Le più lette
1 Newcastle, Howe su Thiaw: “Abbiamo provato a prenderlo tante volte. Lunga attesa ma n’è valsa la pena”
2 Achille Costacurta, racconto shock: fumo, droga, botte e un tentativo di suicidio. Ma ora guarda avanti
4 Ramazzotti su Pulisic e Rabiot in nazionale: "La dirigenza sta lavorando per evitare le convocazioni"
Primo Piano
Probabile formazione Milan: Leao e Nkunku in attacco, Bartesaghi e De Winter favoriti su Estupinan e Tomori
MN - Verso Milan-Roma: sorpresa Jashari e Tomori nei convocati. Assenti Pulisic, Gimenez e Rabiot. Tolti dalla lista Sia e Sala
Franco OrdineServe il mercato, preparatelo ora. A Bergamo male il 1°t, bene il 2°. Galliani alla Fifa? Occasione persa
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com