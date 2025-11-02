Serie A, la classifica aggiornata: la Juventus raggiunge Milan ed Inter

Oggi alle 07:00News
di Manuel Del Vecchio

Questa la classifica aggiornata dopo le gare del sabato di Serie A. Solo un pareggio tra Napoli e Como, la Juve di Spalletti vince a Cremona e aggancia Milan ed Inter.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 22*
Roma 21
Milan 18
Inter 18
Juventus 18*
Como 17*
Bologna 15
Udinese 15*
Cremonese 14*
Atalanta 13*
Sassuolo 13
Torino 12
Lazio 12
Cagliari 9
Parma 7
Lecce 6
Verona 5
Pisa 5
Fiorentina 4
Genoa 3

* Una partita in più