Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio rischia di essere in zona retrocessione

Mezzo passo falso per la Lazio che si fa riprendere in casa dal Monza. Finisce 1-1 all'Olimpico con i biancocelesti che salgono a quota quattro punti in cinque partite. Ne ha uno in più la formazione brianzola che sale a quota cinque.

Di seguito la classifica aggiornata della Serie A in attesa delle gare di domenica:

Inter 12

Milan 12*

Lecce 11*

Juventus 10*

Frosinone 8*

Napoli 7

Torino 7

Fiorentina 7

Verona 7*

Atalanta 6

Sassuolo 6*

Bologna 5

Monza 5*

Roma 4

Genoa 4*

Lazio 4*

Udinese 3

Salernitana 3*

Cagliari 2

Empoli 0

*Una partita in più