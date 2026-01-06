Serie A, la classifica aggiornata: la Roma si riporta a -3 dall'Inter

vedi letture

La Roma non viene intimorita dal Como, che nella gara delle 15 aveva raggiunto giallorossi e Juventus al quarto posto a quota 33 punti, e vince il suo impegno in casa del Lecce, grazie alle reti di Ferguson e Dovbyk. I giallorossi si riportano, con due partite in più, a un punto dal Napoli terzo, a due dal Milan secondo e a tre dall'Inter primo. Ora la patata bollente passa alla Juventus stessa che alle 20.45 sarà impegnata sul campo del Sassuolo e cercherà di tenere il passo della formazione di Gasperini.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 39 (17)

Milan 38 (17)

Napoli 37 (17)

Roma 36 (19)

Como 33 (18)

Juventus 33 (18)

Bologna 26 (17)

Atalanta 25 (18)

Lazio 24 (18)

Sassuolo 23 (18)

Torino 23 (18)

Udinese 22 (18)

Cremonese 21(18)

Cagliari 18 (18)

Parma 18 (17)

Lecce 17 (18)

Genoa 15 (18)

Fiorentina 12

Pisa 12 (19)

Verona 12 (17)