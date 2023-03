Serie A, la classifica aggiornata: Napoli a +23 dal Milan e a +21 dall'Inter

MilanNews.it

Napoli inarrestabile, Torino spazzato via: 23° successo in 27 partite, vantaggio di 21 punti sull'Inter in attesa del Derby d'Italia di stasera. Si conferma in gran forma la Fiorentina, che centra il quarto successo consecutivo. Di seguito la classifica aggiornata:

Napoli 71

Inter 50*

Lazio 49*

Milan 48

Roma 47*

Atalanta 45

Juventus 38* (-15)

Udinese 38

Fiorentina 37

Bologna 37

Torino 37

Sassuolo 36

Monza 34

Empoli 28

Lecce 27

Salernitana 27

Spezia 24

Hellas Verona 19

Sampdoria 15

Cremonese 13

*Una partita in meno