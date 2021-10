Serie A, la classifica aggiornata: Napoli e Milan in testa, Roma al quarto posto

Dopo otto vittorie consecutive il Napoli ha ottenuto il primo pareggio stagionale nella sfida dell'Olimpico giocata contro la Roma, agganciando il Milan in testa alla classifica della Serie A. I giallorossi invece, grazie al punto conquistato ai partenopei, si sono momentanamente presi il quarto posto in attesa di Inter-Juventus, in programma alle 20.45. Di seguito la classifica aggiornata:

Napoli 25

Milan 25

Inter* 17

Roma 16

Atalanta 15

Fiorentina 15

Lazio 14

Juventus* 14

Bologna 12

Empoli 12

Verona 11

Torino 11

Sassuolo 11

Udinese 10

Sampdoria 9

Venezia 8

Spezia 7

Cagliari 6

Genoa 6

Salernitana 4

*Una gara in meno