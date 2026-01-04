Serie A, la classifica aggiornata: tre squadre ultime a 12 punti
Con la sconfitta dell'Hellas Verona maturata questo pomeriggio allo stadio Marcantonio Bentegodi, con gli uomini di Zanetti sconfitti per 0-3 dal Torino, al momento ci sono tre squadre ultime a 12 punti: in compagnia degli scaligeri le due squadre toscane, Pisa e Fiorentina. La zona salvezza, a oggi rappresentata dal Genoa, dista ora tre punti per queste tre squadre: il Verona deve ancora recuperare una gara. Il Torino aggancia invece il Sassuolo al decimo posto a 23 punti complessivi.
LA CLASSIFICA
1. Milan 38 (17)
2. Napoli 37 (17)
3. Inter 36 (16)
4. Roma 33 (18)
5. Juventus 33 (18)
6. Como 30 (17)
7. Bologna 26 (16)
8. Lazio 24 (18)
9. Atalanta 25 (18)
10. Sassuolo 23 (18)
11. Torino 23 (18)
12. Udinese 22 (18)
13. Cremonese 21 (18)
14. Cagliari 18 (18)
15. Parma 18 (17)
16. Lecce 17 (17)
17. Genoa 15 (18)
18. Fiorentina 12 (18)
19. Pisa 12 (18)
20. Hellas Verona 12 (17)
