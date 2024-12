Serie A, la classifica aggiornata: un punto a testa che aiuta Genoa e Torino

Genoa e Torino non si fanno male e si spartiscono la posta in palio dopo uno 0-0 dove le emozioni sono state veramente pochissime. Un punto a testa in chiave salvezza per le due squadre con il Grifone che arriva a quota 15, in altrettante giornate, mentre il Torino si porta a 16, rispettivamente a +4 e +5 sulla zona retrocessione.

La classifica aggiornata di Serie A dopo le prime due sfide della quindicesima giornata.

Atalanta 34 (15 gare disputate)

Napoli 32 (14)

Inter 31 (14)

Fiorentina 28 (13)

Lazio 28 (14)

Juventus 26 (14)

Milan 22 (14)

Bologna 21 (13)

Udinese 17 (14)

Empoli 16 (14)

Torino 16 (15)

Parma 15 (15)

Genoa 15 (15)

Cagliari 14 (14)

Roma 13 (14)

Lecce 13 (14)

Verona 12 (14)

Como 11 (14)

Monza 10 (14)

Venezia 8 (14)

Il programma della 15ª giornata

6 dicembre 2024 Venerdì 18.30 INTER - PARMA 3-1

6 dicembre 2024 Venerdì 20.45 ATALANTA - MILAN 2-1

7 dicembre 2024 Sabato 15.00 GENOA - TORINO 0-0

7 dicembre 2024 Sabato 18.00 JUVENTUS - BOLOGNA DAZN

7 dicembre 2024 Sabato 20.45 ROMA - LECCE DAZN/SKY

8 dicembre 2024 Domenica 12.30 FIORENTINA - CAGLIARI DAZN

8 dicembre 2024 Domenica 15.00 HELLAS VERONA - EMPOLI DAZN

8 dicembre 2024 Domenica 18.00 VENEZIA - COMO DAZN/SKY

8 dicembre 2024 Domenica 20.45 NAPOLI - LAZIO DAZN

9 dicembre 2024 Lunedì 20.45 MONZA - UDINESE DAZN