Serie A, la classifica aggiornata: vittorie-salvezza per Genoa e Cagliari

L'Atalanta stecca una grande occasione per rilanciarsi in zona Champions. La sconfitta contro il Cagliari è di quelle che fanno male, soprattutto perché il vantaggio firmato da Scamacca ha poi subito un ribaltamento con Augello prima e Viola dopo. Tre punti anche per il Genoa, con il solito Gudmundsson, che si può dire virtualmente salvo.

Inter 79 (30)

Milan 68 (31)

Juventus 59 (30)

Bologna 58 (31)

Roma 55 (31)

Atalanta 50 (30)

Napoli 48 (31)

Lazio 46 (31)

Torino 44 (31)

Fiorentina 43 (29)

Monza 42 (31)

Genoa 38 (31)

Lecce 29 (31)

Udinese 28 (30)

Cagliari 30 (31)

Empoli 28 (31)

Hellas 27 (31)

Frosinone 26 (31)

Sassuolo 25 (31)

Salernitana 15 (31)