Serie A, la classifica: Milan a rischio terzo posto, la Juventus a soli tre punti
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Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A:
1. Inter 75 punti (32 partite giocate)
2. Napoli 66 (32)
3. Milan 63 (32)
4. Juventus 60 (32)
5. Como 58 (32)
6. Roma 57 (32)
7. Atalanta 53 (32)
8. Bologna 48 (32)
9. Lazio 44 (31)
10. Udinese 43 (32)
11. Sassuolo 42 (32)
12. Torino 39 (32)
13. Genoa 36 (32)
13. Parma 36 (32)
15. Fiorentina 35 (32)
16. Cagliari 32 (32)
17. Cremonese 27 (32)
18. Lecce 27 (32)
19. Hellas Verona 18 (32)
20. Pisa 18 (32)
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