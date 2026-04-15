Champions League, Atletico Madrid e Psg in semifinale. Fuori Barcellona e Liverpool

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(ANSA) - ROMA, 14 APR - Il Paris Saint Germain e l'Atletico Madrid sono le prime due qualificate alla semifinali di Champions League. I campioni in carica, dopo il 2-0 a Parigi, battono il Liverpool con lo stesso punteggio anche ad Anfield nel ritorno dei quarti con doppietta di Dembelè nel secondo tempo e affronteranno il Bayern Monaco o il Real Madrid. Gli spagnoli di Diego Simeone sono stati sconfitti 2-1 in casa dal Barcellona - reti di Yamal e Torres per i catalani e di Lookman per i madrileni, tutte nel primo tempo - ma si qualificano grazie al 2-0 dell'andata al Camp Nou. L'Atletico affronterà la vincente tra Arsenal e Sporting Lisbona. (ANSA).