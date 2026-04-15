Champions League, Atletico Madrid e Psg in semifinale. Fuori Barcellona e Liverpool
(ANSA) - ROMA, 14 APR - Il Paris Saint Germain e l'Atletico Madrid sono le prime due qualificate alla semifinali di Champions League. I campioni in carica, dopo il 2-0 a Parigi, battono il Liverpool con lo stesso punteggio anche ad Anfield nel ritorno dei quarti con doppietta di Dembelè nel secondo tempo e affronteranno il Bayern Monaco o il Real Madrid. Gli spagnoli di Diego Simeone sono stati sconfitti 2-1 in casa dal Barcellona - reti di Yamal e Torres per i catalani e di Lookman per i madrileni, tutte nel primo tempo - ma si qualificano grazie al 2-0 dell'andata al Camp Nou. L'Atletico affronterà la vincente tra Arsenal e Sporting Lisbona. (ANSA).
Pubblicità
News
Milan, divieto di trasferta a Verona per i milanisti residenti in Lombardia? Gli ultimi aggiornamenti
Totem e Tabu. Le parole di Allegri. Il silenzio dei NON innocenti. I posti vuoti, il posto vuotodi Carlo Pellegatti
Le più lette
2 Pasotto: "I cento giorni abbondanti di digiuno hanno messo sottosopra la vita in rossonero di Pulisic"
10/04 Silvio Baldini: dall’esordio in Toscana alla guida della Nazionale Under 21, una carriera tra promozioni e riconoscimenti
Primo Piano
Cambiare? No, solo tornare il Milan attento di dieci giorni fa: ecco la "semplice" richiesta di Allegri alla squadra
Antonio VitielloCosa vogliamo fare con il Milan? Il problema è al vertice. Attenzione ai cambi a fine stagione
Pietro MazzaraNon azzardatevi a non andare in Champions! Il gruppo è con Allegri. Modulo? Abbiamo capito
MN - Di Canio: "Milan ancora da Scudetto? Con l'Inter così è giusto sperare. La prossima partita dirà molto"
Il cambio modulo la vera svolta per il finale di stagione? Allegri riflette così sull'ipotetico 4-3-3 del suo Milan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com