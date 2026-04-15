Capello: "Allegri ha qualcosa in più a livello comunicativo: da Ct è molto importante"

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Non si è mai seduto sulla panchina della Nazionale Italiana ma Fabio Capello, storico allenatore anche del Milan con cui ha vinto praticamente tutto, ha una grande esperienza in questo senso essendo stato alla guida sia della Nazionale Inglese che di quella Russa. Anche per questo l'ex allenatore è stato intervistato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport per esprimere la sua opinione su chi potrà essere il prossimo CT azzurro, in particolare tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri, i due nomi più forti al momento.

Il pensiero di Fabio Capello per Allegri come CT: "Max è un tipo sveglio, ci metterebbe poco a capire il meccanismo. Ma é chiaro che un minimo di tempo gli sarebbe necessario. Un problema la non quotidianità? Non credo, sarebbe semplicemente differente. Come ho detto, Max è intelligente e capirebbe in fretta come muoversi. Chiaro però che all'inizio per lui sarebbe una novità, mentre per Conte no. Allegri, invece, ha qualcosa in più a livello comunicativo e da Ct è un aspetto molto Importante, In passato Conte è stato, in alcune occasioni, meno diplomatico"