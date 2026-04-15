Milan, divieto di trasferta a Verona per i milanisti residenti in Lombardia? Gli ultimi aggiornamenti

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Come vi avevamo raccontato due giorni fa, l’AIMC aveva pronto il ricorso contro la decisione del prefetto di Verona dello scorso 10 aprile che ha imposto il divieto di trasferta ai tifosi milanisti residenti in Lombardia in occasione della partita di domenica, alle 15, allo stadio “Bentegodi”.

Ebbene, ieri il ricorso è stato depositato presso il TAR del Veneto, grazie al lavoro degli avvocati Giovanni Adami, Massimo Falci e Oreste Agosto. La pronuncia del TAR, vista la tipologia di ricorso, è attesa entro le prossime 24-48 ore, con un ampio numero di tifosi organizzati rossoneri, che avevano già opzionato pullman e treni, in attesa di quella che sarà la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. Oltre al decreto della prefettura, vengono impugnate anche le decisioni prese dalla Questura di Verona, la determina del Casms dell’8 aprile e quella dell’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive.

Nel ricorso presentato dall’AIMC, da quanto appreso, viene chiesta la sospensione della “ingiusta misura prefettizia quantomeno ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione con la società A.C. Milan” (ovvero i possessori della Carta Cuore Rossonero) citando come caso a proprio favore le misure adottate dal Ministero dell'Interno in occasione della partita tra Verona e Milan del 20 dicembre 2024.

È una corsa contro il tempo per cercare di avere i tifosi del Milan al Bentegodi, in una partita che ha un grande valore per la squadra, che nonostante non si possa esporre pubblicamente, spera nella presenza in massa dei propri supporters.