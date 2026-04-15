Di Gennaro: "Spero che Modric resti: migliora tutti, anche i giovani"

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Questa domenica il Milan si gioca moltissimo del suo futuro. I rossoneri sono attesi alle ore 15 allo stadio Bentegodi per affrontare l'Hellas Verona, ultimo della classe in compagnia del Pisa. Il Diavolo è reduce dal periodo più brutto della sua stagione, quattro sconfitte nelle ultime sette partite di cui le ultime due consecutive: serve un chiaro riscatto dopo Napoli e Udinese per non vanificare quanto di buono era stato raccolto fino a quel momento. A parlare del momento milanista anche Antonio Di Gennaro, ex giocatore e attuale commentatore, sulle colonne di Tuttosport. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Di Gennaro su Luka Modric: "Lui è sempre stato il condottiero del Milan da quando è arrivato, è quello che magari in questo momento difficile potrà mettere a posto la situazione, con lui anche Maignan e Rabiot. Modric è al Milan perché l’ha chiamato Allegri, mi faccia dire che quest’anno, anche grazie alla sua esperienza, è capitato facesse un altro sport, ci sta che in un momento di flessione generale pure lui ne sia coinvolto. Ma spero che resti al Milan pure nella prossima annata. È vero che ha 40 anni, ma i campioni come lui servono sempre. Modric ha fatto quello che tutti speravamo, un giocatore così migliora tutti, anche i giovani, che se vogliono imparare e diventare più forti, vanno a nozze con fuoriclasse di questo calibro"