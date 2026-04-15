Allegri torna al 3-5-2: Gabbia verso il rientro dall'inizio

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Dopo i risultati disastrosi dell'esperimento 4-3-3, nella sconfitta a San Siro per 0-3 contro l'Udinese, Max Allegri non vuole più rischiare e tornerà al 3-5-2 nella prossima partita che il Milan giocherà domenica alle ore 15 al Bentegodi contro l'Hellas Verona ultimo in classifica. È con questo modulo che il tecnico livornese ha portato il Diavolo al secondo posto in classifica per la un campionato e mezzo ed è con questo tipo di schieramento che si cercherà di blindare il posto Champions League, oggi un po' più a rischio.

Notizia diffusa già da un po' di giorni e che oggi viene riportata anche dal Corriere dello Sport che, ne approfitta, per confermare qualche protagonista dall'inizio. In particolare, secondo quanto scrive stamani il CorSport, in Veneto dovrebbe rivedersi Matteo Gabbia dal primo minuto. Il centrale è ai box dallo scorso 22 febbraio e senza di lui sono arrivate 4 sconfitte in 7 partite: forse solo una coincidenza ma intanto Allegri lo rimetterà al centro della sua difesa a tre, dove durante l'anno ha dato garanzie. Titolarità probabile anche per Christian Pulisic, nella speranza che il Verona, ultima sua "vittima" lo scorso 28 dicembre, gli risvegli la passione per il gol.