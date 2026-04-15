Marcolin si fida di Max: "Al suo obiettivo arriva: o trova la strada o la costruisce"

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Il Milan si trova nel momento più critico della stagione: due sconfitte conscutive, quattro totali nelle ultime sette e una partita col Verona da non sbagliare per arrivare nella miglior condizione possibile al big match di San Siro contro la Juventus, un vero e proprio spareggio Champions League, che si giocherà domenica 26 aprile. Di tutto questo ha parlato Dario Marcolin, ex giocatore e commentatore televisivo, sulle colonne della Gazzetta dello Sport questa mattina. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Il commento di Dario Marcolin sulla sconfitta contro l'Udinese e la prossima sfida al Verona: "È stata una sconfitta figlia di una brutta prestazione, ma sono convinto che il Milan domenica a Verona darà una risposta importante. Nelle ultime due giornate ha in parte compromesso ciò che di buono aveva fatto in precedenza. Rispetto alla quinta, però, resta avanti di cinque punti e in panchina ha un allenatore che o trova la strada o... la costruisce. Al suo obiettivo Allegri arriva. Il calcio è imprevedibile, ma se in questo frangente il Milan farà... il Milan come io credo, chiuderà tra le prime quattro. Prima di tutto deve battere il Verona in un match nel quale parte nettamente favorito, poi penserà allo scontro diretto con la Juventus"