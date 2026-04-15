Di Gennaro riflette: "Arrivasse un'offerta da 50/60 milioni per Leao..."

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Questa domenica il Milan si gioca moltissimo del suo futuro. I rossoneri sono attesi alle ore 15 allo stadio Bentegodi per affrontare l'Hellas Verona, ultimo della classe in compagnia del Pisa. Il Diavolo è reduce dal periodo più brutto della sua stagione, quattro sconfitte nelle ultime sette partite di cui le ultime due consecutive: serve un chiaro riscatto dopo Napoli e Udinese per non vanificare quanto di buono era stato raccolto fino a quel momento. A parlare del momento milanista anche Antonio Di Gennaro, ex giocatore e attuale commentatore, sulle colonne di Tuttosport. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Antonio Di Gennaro su Rafa Leao: "Si è capito che non ama giocare da punta. E anche quando viene schierato come attaccante esterno, questo atteggiamento che è un po' pure la sua indole, resta. Leao e gli altri attaccanti rossoneri, tranne Pulisic che ultimamente però si è un po' perso, non hanno dato ad Allegri quello che si aspettava. Arrivasse un’offerta da 50/60 milioni per Leao... Allegri comunque non è mica uno sprovveduto. Devi anche valutare l'eventuale sostituto. Pensi alla scorsa estate con Hojlund, andato al Napoli subito dopo l’infortunio di Lukaku: quell’acquisto è stato determinante per i campani, il danese sarebbe servito al Milan"